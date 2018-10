Lyon : plus de 500 vignerons réunis à la Halle Tony Garnier

Jusqu’à lundi soir se tient, à la halle Tony Garnier, le Salon des vignerons indépendants. L’occasion de découvrir près de 545 professionnels.

Alsace, Auvergne, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Cognac, Languedoc-Roussillon, Loire Vendée, Provence Corse, Savoie, Sud Ouest et Vallée du Rhône, les grandes régions viticoles françaises sont représentées jusqu’à lundi à Lyon. La particularité de ce salon est de mettre en valeur les vignerons qui gèrent tout. De la vigne à la bouteille, de la gestion viticole à la commercialisation en France et à l’exportation, le vigneron indépendant participe à chaque étape.

Si les stands ne sont pas répartis par leur origine, un code couleur permet de différencier chaque territoire. Le but : que le visiteur ne se dirige pas uniquement vers ce qu’il connaît et ait l’opportunité de découvrir des vins différents. L’année dernière, le Salon des Vignerons indépendants a reçu 69000 visiteurs. Pour cette 28e édition, les professionnels du vin attendent autant d’amateurs, voire quelques centaines de plus. Pour les novices en vin, des initiations avec un professionnel sont prévues chaque jour (horaires sur place).

Pour éviter la cohue durant weekend, pensez à vous y rendre le lundi. Tous les vignerons seront encore présents et même s’il y aura moins de stock, vous pourrez toujours passer commande.

Infos pratiques :

- les vendredi 26 et samedi 27 octobre de 10h à 20h, le dimanche 28 octobre de 10h à 19h et le lundi 29 octobre de 10h à 18h.

- un espace dédié aux vins médaillés

- entrée : 6€ / catalogue : 4€

- verre gravé offert.

- aire de retrait des vins et prêt de chariot.