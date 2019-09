Davy Tissot, Meilleur ouvrier de France, en lice pour le Bocuse d'Or

La sélection des huit candidats pour le Bocuse d’Or France 2019 a été réalisée par le Comité national d’organisation. Le comité a étudié la soixantaine de candidatures reçues et retenu 20 candidats dans une short list. Après avoir examiné la singularité de leur profil, de leurs atouts et de leur expérience, mais surtout analysé le projet de recette sur lequel chacun a dû travailler sur la base du lapin, thème du plateau, huit chefs ont été retenus.

Il s'agit de Guillaume Galy (Ecole Lenotre - Plaisir), Gilles Leininger (Le Jardin Secret - La Wantzenau), Julien Guénée (Automobile Club de France - Paris), Grégory Borkowski (Grand Parc du Puy du Fou - Les Epesses), de trois chefs travaillant dans des restaurants triplement étoilés, Romain Masset (Régis & Jacques Marcon - Saint-Bonnet-le-Froid), Tom Meyer (Pic - Valence) et John Argaud (Le Meurice - Paris) et du Meilleur Ouvrier de France promotion 2004 ("la promotion "Voltaire" de la gastronomie », comme l'a pertinemment écrit Le Figaro*) Davy Tissot, chef du restaurant Saisons, à Ecully.

* la promotion 2004 des MOF (24 cette année), adoubée par Paul Bocuse et Joël Robuchon, a donné trois trois-étoiles Michelin : Emmanuel Renaut (Flocons de Sel), Éric Pras (Lameloise), Christophe Bacquié (Hôtel du Castellet). On peut aussi citer le double-étoilé Stéphane Buron (Le Chabichou) ou encore Guillaume Gomez, chef de l'Élysée. À Lyon, cette année-là, Stéphane Gaborieau, Gilles Reinhardt (Bocuse), Joseph Viola, Mathieu Vianay et Davy Tissot ont décroché leur veste blanche au col bleu-blanc-rouge.

La présence de Davy Tissot au concours montre bien que, contrairement à une rumeur persistante, un Meilleur Ouvrier de France peut bel et bien participer au concours du Bocuse d'Or. Ce qu'on retiendra surtout, c'est que malgré les gloires et les honneurs dues à Davy Tissot, le chef cherche à encore à se remettre en cause, à se mettre en danger en se frottant aux jeunes talents de demain. Quand on est MOF, on n'a plus rien à prouver. La présence de Davy Tissot prouve le contraire. Chapeau.

Au dernier Bocuse d'Or, il faisait partie du comité international d'organisation du Bocuse d'Or (12 Meilleurs ouvriers de France !).

Une chose est sûre : le niveau promet d'être sacrément relevé.

Les plats Le lapin, star du Bocuse d'Or France

Chacun des huit candidats du Bocuse d’Or France 2019 devra présenter une préparation chaude pour huit personnes dressée sur un plateau, à partir de tous les morceaux de deux lapins (à l’exception des têtes). Trois garnitures, dont une réalisée à partir des abats, accompagneront la viande. L’artichaut, le végétal et le terroir, têtes d’affiche de l’épreuve assiette

Froide ou chaude, l’entrée cuisinée pour huit personnes devra décliner l’artichaut, quelle(s) que soi(en)t la/les variété(s) choisie(s), de trois façons différentes au minimum.

Tous les éléments figurant dans l’assiette devront être comestibles.