Auvergne-Rhône-Alpes : trois initiatives solidaires récompensées par le Prix du CESER

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décerné trois différents prix lors de la 2e édition de la cérémonie des Prix du CESER, mardi 24 janvier.

Ils étaient 10 en lice. À l'occasion de la 2e cérémonie des Prix du CESER, conseil économique, social et environnemental régional, mardi 24 janvier, trois organismes sont sortis du lot. Les candidats avaient trois minutes pour présenter et convaincre le jury, les conseillers du CESER et le public, de l'intérêt de leur initiative.

À chacun son prix

Les 10 participants devaient répondre à cinq critères pour espérer remporter un des trois prix : intérêt général portant sur la nature de l'activité, l'impact positif sur la population, l'innovation à l'échelle régionale, le caractère inspirant et la pérennité. Le premier Prix des conseillers a été décerné à L'atelier paysan (Isère), qui accompagne l'autonomie des paysans en les formant à l'autoconstruction par le biais de la soudure et au développement des outils.

Le Prix du public a été attribué à Année lumière, une initiative 100% lyonnaise, qui permet d'aider les 16-25 ans, indécis sur leur orientation, du décrocheur au diplômé postbac, pour prendre le temps de réfléchir et de construire leur projet d'avenir. Tous les participants à la cérémonie ont voté pour leur initiative "coup de cœur".

Enfin, l'association solidaire Prête-moi tes ailes, qui accompagne les 16-25 ans avec un programme en pédagogie active et "expérientielle" leur permettant la construction d'un projet d'avenir, a remporté le Prix du Jury.

Améliorer les conditions de vie

Cette initiative est déjà la deuxième édition. Le Prix du CESER vient améliorer les conditions de vie des habitants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. "Au terme de cette première édition, trois mots me viennent à l’esprit : imagination, engagement et solidarité. C’est un moment de partage extraordinaire où chaque candidat mérite sa place de lauréat", déclare Antoine Quadrini, Président du CESER Auvergne-Rhône-Alpes.

L’origine de ce concours était de mettre en place un prix pour récompenser les initiatives économiques, sociales ou environnementales, et culturelles sur le territoire aurhalpin.

