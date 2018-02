Face à Castres, le LOU joue sa place dans le top 6

À Castres, un match décisif pour rester dans le top 6 attend l'équipe lyonnaise pour cette 18e journée de championnat.

©LOU Rugby

Fort de sa large victoire contre les champions de France en titre le week-end dernier, le LOU devra rester sur ses gardes. Pour cette 18e journée de Top 14, l'équipe de Pierre Mignoni affronte dès 18 heures un concurrent direct dans la lutte pour les six premières places. À égalité de points au classement et placées à la 6e et 7e position, les deux équipes ne se feront pas de cadeau à ce stade de la compétition. "Il ne reste que 9 matchs, maintenant on est dans le sprint final et tous les points vont compter" rappelle l'entraîneur de la meute. Si Castres peut compter sur son public au stade Pierre-Fabre, le Lou peut s'appuyer sur de précédents matchs et tenter de réitérer la victoire obtenue contre le CO à Gerland le 23 septembre dernier (31-12). L'année dernière, le LOU avait également réussi à s'imposer à Castres, marquant ainsi sa première victoire à l'extérieur de la saison.

Le XV du LOU : Clement, Fourie, Gomez-Kodela, Lambey, Van der Merwe, Puricelli, Halafihi, Tuifua, Pelissie (m), Harris (o), Mignot, Regard, Belan, Arnold, Buttin.

Les remplaçants : Ivaldi, Kaabeche, Roodt, Oosthuizen, Michalak, Gill, Wulf, Choirat.