OL: Ndombele, Fekir et Aouar parmi les meilleurs dribbleurs d’Europe

Dans le classement des meilleurs dribbleurs réalisé par le CIES, les joueurs de l'OL Tanguy Ndombele, Nabil Fekir et Houssem Aouar arrivent en très bonne position.

© JOSE JORDAN / AFP Tanguy Ndombélé

L’Observatoire du football CIES a dressé le classement des joueurs des cinq grands championnats (Angleterre, France, Italie, Allemagne, Espagne) les plus habiles pour dribbler. Un "index dribbles" a été créé en multipliant le nombre moyen de dribbles réussis en 90 minutes de jeu avec le pourcentage de réussite. Sans très grande surprise, Eden Hazard, Neymar et Lionel Messi dominent ce pan de jeu. Le joueur belge de Chelsea réussi 6,4 dribbles par match pour un taux de réussite de 75%. Derrière ce Top 3, on retrouve le jeune milieu lyonnais Tanguy Ndombele en 4e position. Casseur de ligne, il réussit en moyenne 3,7 dribbles par match avec un taux de réussite de 74%. D'autres Lyonnais font partie du classement. On retrouve Nabil Fekir en 9e position, Houssem Aouar en 19e – il devance des joueurs comme Mbappe (24e), Dybala (26e) et Iniesta (29e) – et Ferland Mendy 80e.

Dans l'ensemble, les joueurs formés en France sont surreprésentés aux meilleures places du classement. Ils sont neuf dans les quinze premiers rangs : Tanguy Ndombélé, Arthur Masuaku, Sofiane Boufal, Mario Lemina, Nabil Fekir, Allan Saint-Maximin, Paul Pogba, Florian Thauvin et Kingsley Coman.