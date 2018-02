Derby : l'OL au complet, sauf dans les buts

Pour le derby dont le coup d'envoi sera donné à 17 h, Bruno Genesio a choisi d'aligner le même onze de départ que pour le match de jeudi face à Villareal, à l'exception du gardien de but.

©AFP Nabil Fekir montre son maillot lors du derby ASSE - OL

Blessé, Anthony Lopes ne se tiendra pas dans les cages de l'Olympique Lyonnais pour le tant attendu derby retour face à Saint-Etienne. Jean-Michel Aulas ne se tiendra pas non plus dans les tribunes. Récemment opéré au genou, le président du club a indiqué qu'il suivrait le match depuis son téléviseur. Dans les cages, Mathieu Gorgelin sera titulaire aux côtés des dix joueurs vainqueurs 1 à 0 du dernier match de l'OL en Ligue Europa face à Villareal. Plus de 58 000 spectateurs sont attendus au Matmut Stadium pour assister au derby retour après une défaite cuisante pour l'ASSE (5-0) et la tant commentée levée de maillot de Nabil Fekir.

Composition de l'OL : Gorgelin - Rafael, Marcelo, Morel, F. Mendy - Tousart, Ndombele - Fekir - B. Troaré, Diaz, Depay