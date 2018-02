400 supporters lyonnais pour l'entraînement avant le derby OL/ASSE

Près de 400 supporters issus de l'association du virage sud se sont rejoint ce matin à Décines pour soutenir l'Olympique Lyonnais à la veille du derby.

Les chants de supporters lyonnais ont résonné pendant une heure ce samedi matin à Décines. À la veille du très attendu derby retour, près de 400 membres de l'association du virage sud s'étaient donné rendez-vous. À l'intérieur du centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais, c'est à huis clos que l'équipe de Bruno Genesio effectuait le dernier entraînement avant d'affronter ce dimanche à 17 heures l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Une rencontre d'autant plus attendu que le match aller a permis à l'OL de décrocher sa plus large victoire en derby. Une victoire malheureusement émaillée par de nombreux incidents. Pour éviter le risquer le "trouble à l'ordre public", Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a pris la décision d'interdire le déplacement à Lyon des supporters stéphanois. Une décision expliquée par le "risque réel et sérieux d'affrontement" entre les supporters des deux équipes. Une interdiction qui n'empêchera au public d'être présent en nombre. Avec 56 000 places vendues pour la rencontre vendredi matin, le stade de Décines devrait vraisemblablement faire le plein ce dimanche.