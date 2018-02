Lyon : il menace et blesse un agent TCL dans le métro

Un homme suivi pour des troubles du comportement a agressé un agent TCL la semaine dernière dans la station de métro Part-Dieu.

©Tim Douet

Un homme sans domicile fixe de 38 ans a été interpellé la semaine dernière dans la station de métro Part-Dieu (Lyon 3e). Sans raison, il avait bousculé un agent TCL et l’avait menacé de mort. L'agent a reçu 3 jours d'ITT. Durant sa garde à vue, le mis en cause n'a donné aucune explication cohérente. Il était déjà suivi pour des troubles du comportement. Il a été présenté au parquet samedi et écroué en attente de comparution ce lundi pour "menaces de mort, violences volontaires et outrage à personne chargée d'une mission de service public".