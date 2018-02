Lyon : deux frères de 16 ans braquaient des passants avec un 9 mm

Durant les soirées de mercredi et de jeudi, deux frères âgés de 16 ans ont utilisé un pistolet de 9 mm pour menacer et détrousser plusieurs passants dans le 7e arrondissement. Interpellés par la BAC dans la nuit, ils ont reconnu les faits et sont présentés au parquet ce vendredi.

©Tim Douet

Un troisième individu serait toujours en fuite. Mercredi à 23 heures, en plein centre de Lyon sur l'avenue Jean Jaurès, deux adolescents âgés de 16 ans ont menacé avec une arme de poing un lyonnais à peine plus âgé qu'eux pour lui voler son téléphone portable. Vingt minutes plus tard, à l'intersection des rues de l'Effort et Challemel Lacour, la scène se répète. Mais cette fois, le Vénissian de 32 ans menacé par une arme parvient à s'enfuir. Le lendemain soir, les deux frères recommencent. Ils dérobent un autre téléphone portable à 23h30 à l'angle des rues Felix Brun et Maurice Bouchor à un homme de 21 ans. À minuit et de nouveau sur l'avenue Jean Jaurès, ils détroussent de divers objets un trentenaire avant de le frapper à coup de crosse et de pied. Ce ne sera que 15 minutes plus tard qu'ils seront interpellés par la BAC tandis qu'un troisième individu qui les accompagnait prenait la fuite. L'un des frères était équipé d'un pistolet automatique de 9 mm et d'une boîte de cartouche à gaz du même calibre tandis que l'autre remettait aux policiers leur butin. Les deux jeunes ont reconnu les trois vols avec arme et la tentative de vol et sont présentés au parquet ce vendredi.