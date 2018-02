Agenda : que faire à Lyon ce week-end du 23 au 25 février ?

Même si le froid est une parfaite excuse pour flâner chez soi, Lyon Capitale vous a concocté une liste d’activités immanquables du week-end.

@Urban Art Jungle

Enfilez vos rollers pour combattre le froid !

Quelle idée de s’aventurer dehors avec un froid pareil ? “Foutaises” dirait Génération Roller, qui organise une randonnée à roulettes aux quatre coins de la capitale des Gaules. L’événement se fait en deux boucles : une pour les amateurs, une pour les confirmés, pour un départ à 20h30 de la place Bellecour. Il est toutefois déconseillé aux débutants de s’y abandonner, les deux parcours ne se font pas si on ne maîtrise pas les rudiments de la discipline.

Randonné en roller – le vendredi 23 à 20h30, départ place Bellecour.

Abandonnez-vous au street art

@Lady Biche

Amateurs de street-art, réjouissez-vous ! L’Urban Art Jungle Festival reprend du service à Lyon pour une quatrième édition. Au Croiseur, 2000 m2 seront repeints aux couleurs de la culture street-art. Le public pourra y découvrir graffeurs, plasticiens, ou gourous d’électro. En amont, des ateliers pour les plus jeunes seront organisés : créations d’origamis, céramique, sérigraphie, stickers et graffiti entre autres.

Urban Art Jungle – Du 23 au 25 février au Croiseur (4 rue Croix Barret)

Découvrez la fine fleur de l’impro

Parce qu’il y a des coupes du monde de tout, il y a aussi des coupes du monde d’improvisation théâtrale. Six comédiens se relayeront devant vos yeux et, aussi, se plieront à vos moindres désirs. Le public sera et restera le fil conducteur de la soirée. À eux de concocter les défis les plus ficelés, le gratin de la scène impro le fera.

Coupe du monde d’improvisation – du 23 au 24 février au Radiant (Caluire-et-Cuire)

Régressez en secret

@Compagnie Soleluna

Plus jeunes, on rêvait tous de devenir adultes du jour au lendemain. Pas pour Nanie, 8 ans, qui se réveille un bon matin dans le corps d’une quadra. Catastrophe pour l’enfant, elle se barricade dans sa chambre. C’est alors que vient une mystérieuse souris qui lui raconte l’histoire de “Pouce”, un garçon pas comme les autres. Régressive, mais bien ludique, Si grande… si petite se produira sur la scène de l’Espace 44.

Si grande… si petite – Le 23, 24 et 25 février à 16h à l’Espace 44 (44 rue Burdeau)