Trafic : drapeau noir et rouge sur les routes de Rhône-Alpes

Pour ne pas passer la journée coincé dans les bouchons, Bison Fûté conseille aux vacanciers de prendre la route ce dimanche.

C'est l'une des journées les plus chargées de l'année sur les routes des Alpes. En zone A, les Lyonnais rentrent de vacances quand les Marseillais ou les Lillois (zone B) les démarrent. Les Parisiens (zone C) entament quant à eux leur deuxième semaine de vacances d'hiver. De quoi faire beaucoup de monde sur les routes pour revenir des pistes de ski alpines ou les rejoindre. Dans le sens des départs, la journée est classée noire, ce qui indique des conditions de circulations extrêmement difficiles. Il est ainsi déconseillé de prendre la route entre 7 heures et 18 heures ce samedi. Sur l'A43, la portion entre Lyon et Chambéry devrait être particulièrement fréquentée. La situation n'est guère mieux dans le sens des retours, puisque la journée est cette fois classée rouge par Bison Fûté. Des ralentissements sont notamment attendus sur l'A42 en direction de Lyon. Globalement, la plupart des voies rapides autour de la ville devraient seront emprunter par un très grand nombre d'automobilistes. En revanche, l'information routière indique que la journée de demain est classée verte : une bonne raison pour décaler le trajet pour les vacanciers qui le peuvent.