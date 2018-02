Chantier Lyon-Turin : Wauquiez s'invite avant les socialistes

Selon le groupe Socialistes & Démocrates, en apprenant que le groupe d'opposition allait visiter le chantier de la ligne ferroviaire du Lyon-Turin à Saint-Martin-de-la-Porte, Laurent Wauquiez aurait fait "des pieds et des mains" pour y "imposer sa visite 24h avant".

©Tim Douet Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du parti Les Républicains

Depuis la publication des rapports Spinetta et Duron, l'actualité sur le sujet des transports est brûlante. Alors que le groupe régional Socialistes & Démocrates avait prévu "depuis belle lurette" une visite sur le chantier du Lyon-Turin dans la vallée de la Maurienne, Laurent Wauquiez se serait invité au même endroit, un jour plus tôt. "On prépare cette visite depuis des semaines, et c'est ce matin qu'on nous a signalé que Laurent Wauquiez avait tout fait pour que son déplacement soit calé avant le nôtre",explique l'opposition socialiste. "Il ne veut pas nous laisser préempter le sujet", estime le groupe qui voit dans cette situation "un petit numéro politique un peu ridicule".

Dans l'entourage de Laurent Wauquiez, on se défend de toute manœuvre politicienne en expliquant que "pour ce qui est des dates, on a fait au mieux. On a dû faire en fonction de TELT pour ne pas les perturber". Moralité, le président du conseil régional sera bien présent le 26 février sur le site de la descenderie de Saint-Martin-de-la-Porte, suivi des socialistes qui visiteront le chantier le 27. De son côté, l'entreprise TELT, chargée de la construction et de la gestion de la liaison, nous a effectivement confirmé que le déplacement de Laurent Wauquiez avait été prévu "un peu à la dernière minute".