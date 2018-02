Rhône : le plan Grand Froid déclenché par le gouvernement

Météo France annonce une vague de froid venue de Sibérie. Les températures devraient chuter. En réponse, le gouvernement décide de déclencher le plan grand froid dans 29 départements, dont le Rhône, où près de 200 places d’hébergement d’urgence devraient être ouvertes prochainement.

© Tim Douet Lyon, janvier 2017 – SDF Albanais mis à l’abri dans un gymnase.

Dès le début de semaine, les températures seront négatives. C’est une rude vague de froid qui est annoncée sur le département du Rhône, concerné par le déclenchement du plan grand froid. La préfecture annonce l’ouverture de près de 200 places d’hébergement d’urgence supplémentaires dans le département : 120 places dans le gymnase Bellecombe du 6 e arrondissement, 50 places à Meyzieu, et environ une vingtaine de places à la maison sociale de Villeurbanne. Les trois lieux seront ouverts toute la journée ce week-end, et de 17h à 10h dès lundi prochain. "Les gymnases sont ouverts pour une première période de 10 jours", explique la préfecture qui ajustera la durée d’ouverture "en fonction des besoins et de la météo."

Les gymnases, une réponse en demie teinte ?

Pour les nombreux bénévoles qui se rendent sur le terrain, la solution des gymnases n’est pas suffisante. "La promiscuité dans les gymnases est très difficile à vivre, et certains refusent d’y aller." Le collectif Agir Migrants Lyon dit héberger environ 300 personnes dans différents squats de Lyon. "300 personnes c’est énorme, et ça prouve bien que les solutions ne sont pas prises pour héberger tous ces gens, qui ne sont pas seulement des hommes isolés, mais aussi des familles, avec des enfants en bas âge." La préfecture confirme que le 115 établit une priorisation des publics, considérant que ceux déjà hébergés dans un squat ou par un tiers ne sont pas prioritaires dans leur demande d’hébergement d’urgence. En parallèle, le collectif souligne que les gymnases répondent à un besoin éphémère, qui ne satisfait pas les besoins pérennes des personnes à la rue.