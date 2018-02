À Lyon, 18 guichets uniques pour les aides sociales

Depuis le 22 février, 18 "Maisons de la Métropole pour les Solidarités" ont ouvert leurs portes pour proposer un point d'entrée unique pour les demandes d'accompagnement et de prestations sociales.

© Romane Guigue Georges Képénékian et David Kimelfeld présentent les maisons de la métropole pour les solidarités

Après deux ans de travail pour regrouper les services sociaux de la Métropole et ceux du Centre Communal d'Action Sociale de Lyon, les 18 maisons pour les solidarités réparties dans les 9 arrondissements de la ville ont ouvert leurs portes. L'objectif de ces maisons est d'accueillir les personnes isolées ou en difficultés pour les accompagner dans les moments difficiles, dans leurs démarches administratives ou lors de grandes étapes de la vie comme l'arrivée d'un enfant. Un regroupement qui permet une prise en charge globale et évite à l'usager d'avoir a expliqué sa situation à plusieurs reprises et à différentes personnes. Un système également pensé pour réduire les délais d'attente et d'instruction et orienter plus efficacement tout un chacun vers les interlocuteurs adaptés. Le premier accueil se fait sans rendez-vous et les maisons peuvent fournir une adresse administrative aux personnes sans domicile fixe ou stable pour recevoir leur courrier et réaliser leurs démarches. La personne est ensuite orientée vers un travailleur social référent pour être accompagnée et aidée pour surmonter les difficultés du quotidien : se nourrir, se loger, se soigner ou gérer son budget. Ces lieux sont aussi la porte d'entrée pour les personnes handicapées et les personnes âgées pour obtenir de l'aide pour le ménage, les courses ou la toilette.

Les adresses ses maisons de la Métropole et des Solidarités

18 rue Neyret, Lyon 1er

9 b rue Sainte Hélène, Lyon 2e

60 rue Delandine, Lyon 2e

149 rue Pierre Corneille, Lyon 3e

52 rue Professeur Florence, Lyon 3e

4 place Sainte-Anne, Lyon 3e

51 rue Deleuvre, Lyon 4e

5 bis rue Cleberg, Lyon 5e

11 impasse Secret, Lyon 5e

52 avenue Maréchal Foch, Lyon 6e

45 rue Félix Brun, Lyon 7e

36 rue de la Madeleine, Lyon 7e

40 rue Bancel, Lyon 7e

1 place Latarjet, Lyon 8e

60 bd Jean XXIII, Lyon 8e

15 bis avenue Jean Mermoz, Lyon 8e

15-17 rue de Bourgogne, Lyon 9e

8 place Abbé Pierre, Lyon 9e

Infos pratiques : Les maisons de la Métropole et des solidarités sont ouvertes de 8h30-12h et 13h30-17h les lundi, mercredi et jeudi, puis le mardi entre 13h et 17h et le vendredi entre 8h30 et 12h puis entre 13h30 et 16h30.