Lyon : les salariés des Pages jaunes manifestent contre le plan social

En grève ce vendredi, les salariés se sont donnés rendez-vous devant les locaux du groupe SoLocal à Lyon pour manifester contre les suppressions de poste.

Capture d'écran Site des Pages Jaunes

Si l'usage du bottin se fait de plus en plus rare, le groupe SoLocal (ex-Pages Jaunes) reste en grande progression grâce à son activité en ligne. L'année dernière, le résultat net de l'entreprise était de plus de 336 millions, soit un bénéfice en hausse de plus de 500% en un an. Une bonne santé financière qui rend incompréhensible les mesures annoncées pour les salariés. Au niveau national, le groupe a annoncé la suppression de 1 000 postes en deux ans, dont 800 dès 2018. Un plan social qui concernerait un quart des employés du groupe. Selon la direction du groupe SoLocal, "ces suppressions de postes s'effectueront dans un premier temps via des départs volontaires puis, si nécessaire, par des départs contraints". Pour s'opposer à cette restructuration, des salariés se sont mis en grève ce vendredi et manifesteront devant les locaux lyonnais à 14 heures. Sur les 19 agences du groupe présentes sur le territoire, 15 devraient fermer leurs portes dans le cadre du plan envisagé par le groupe.