L’épidémie de grippe se stabilise en Auvergne-Rhône-Alpes

Déjà active depuis 11 semaines, l’épidémie de grippe se poursuit en Auvergne-Rhône-Alpes. Le réseau Sentinelles anticipe malgré tout une future décrue.

@Sentinelles Semaine 7 de l'épidémie de grippe

La région Auvergne-Rhône-Alpes serait toujours en stade épidémique si l’on se fie aux données du réseau Sentinelles. Cette semaine 300 cas ont été recensés sur une fourchette de 100 000 habitants. À noter que ces chiffres peuvent changer dans les jours à venir. La semaine dernière, la grippe touchait 255 cas, celle d’avant, 287. “On est sur une même tendance sur un niveau national, précise Shirley Masse, animatrice de l’antenne méditerranée du réseau Sentinelles. On pense toutefois qu’une décrue sera de vigueur dans les semaines à venir.” L’âge médian des personnes touchées est de 30 ans et les hommes représentent 49% des cas.