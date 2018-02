Météo du 25 février : du soleil et un vent glacé à Lyon

Si le soleil et les éclaircies vont régner à Lyon, le vent du Nord se lève cet après-midi et annonce par ses rafales l'épisode de grand froid à venir cette semaine.

Si les températures ne descendent pas en négatif ce dimanche, les rafales à 40 km/h venues du Nord dès 13 heures se chargeront d'annoncer l'épisode de grand froid dont les journées les plus marquées sont prévues ce mardi et ce mercredi. Malgré le soleil, la matinée de ce dimanche restera tout de même fraîche avec des températures comprises entre 1 et 2 degrés, puis entre 4 et 5 degrés cet après-midi. La présence de rafales de vent du Nord tout au long de l'après-midi rafraîchira l'atmosphère en soirée : les températures passeront en dessous de zéro dès 22 heures pour atteindre jusqu'à -5 degrés demain matin. La bise devrait cependant se charger d'évacuer légèrement la pollution stagnante à Lyon depuis plusieurs jours. Ce dimanche, la qualité de l'air reste "médiocre" selon, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui attribue une note de 61/100.