Météo du 24 février : un très léger redoux cet après-midi à Lyon

Une journée tout en nuage et en éclaircies est à prévoir ce samedi. Avec 7 degrés cet après-midi, la température sera légèrement plus clémente que les jours précédents.

Benjamin Roure

La vague de froid arrivée à Lyon cette semaine sera légèrement moins rude ce samedi. Pas de quoi se passer de vêtements chauds pour autant. Le matin, le ciel sera voilé et les températures grimperont lentement de 0 à 3 degrés. De belles éclaircies devraient survenir tout au long de la journée et faire passer la température de l'atmosphère de 5 à 7 degrés l'après-midi. Le temps sec et froid ne sera pas perturbé par la pluie, mais seulement pas le passage des nuages poussés par un très léger vent du Nord (10 km/h). Un vent insuffisant pour déplacer les particules fines et la pollution stagnante au-dessus de l'agglomération lyonnaise. Ce samedi, la qualité de l'air est "médiocre" selon Atmo Auvergne Rhône Alpes, qui ne prévoit qu'une légère amélioration de la qualité de l'air ce dimanche.