Ultra-trail : François d'Haene intouchable

L'ultra-trailer du Beaujolais, récent vainqueur de l'UTMB, vient de pulvériser le record de la traversée du John Muir Trail, en Californie. 359 km et 14 360 m de dénivelé positif en 67 heures et 26 minutes.

©Damien Rosso / www.droz-photo.com

Et bim ! 67 heures et 26 minutes. C'est le temps canon qu'aura mis François d'Haene pour boucler le John Muir Trail, un sentier de randonnée de 359 km et 14 360 mètres de dénivelé positif, dans la Sierra Nevada, en Californie. Soit une vitesse de 5,32 km/h. Ça peut paraître peu, assis derrière son bureau, mais étalé sur plus de 300 kilomètres, c'est une moyenne sacrément canon.

François d'Haene pulvérise ainsi le précédent record de l'utra-trailer américain Léor Pantilat qui avait mis 79 heures et 36 minutes en 2014. François d'Haene améliore donc le record de 12 heures et 10 minutes.

Aux Etats-Unis, ces "fastest known time" (FKT dans le jargon), temps connu le plus rapide, sont très courus par les ultra-trailers.

Pour Kilian Jornet, ce sont les "Summits of my life", l'ascension la plus rapide possible du mont Blanc (4 810m), du Cervin (4 478m), de l'Elbrouz (5 642m), du Denali (6 186m), de l'Acacongua (6 962m) et de l'Everest (8 848m, deux fois en une semaine). Tous grimpés sauf l'Elbrouz, en Russie.

Fin 2015, le Clermontois Thomas Lorblanchet avait fait un "off" entre Murat et Puy-de-Dôme (via le Puy de Sancy), une traversée de 145 km et 4 758D+, en 18 heures. En 2016, le Vosgien Stéphane Brogniart avait, quant à lui, traversé les Vosges (217 km sur le GR5) en 31 heures et 6 minutes avant de s'attaquer, en mai dernier, au Jura, de Pontarlier à Bellegarde (194 km,) en 26h et 30 minutes.

En juin 2016, Francois d'Haene avait battu le record de la traversée du GR20, en Corse, l'un des plus beaux mais aussi l'un des plus durs et techniques treks d'Europe.

Pour ce FKT sur le John Muir Trail, François d'Haene était parti samedi, à 19h, heure française (10 heures en Californie).