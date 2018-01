UTMB : complet à 219% !

L'événement d'ultra-running le plus réputé de la planète, qui se déroulera du 27 août au 2 septembre prochain, est désormais complet sur les cinq des six épreuves. Une année record !

Depuis 2003, le succès est tel que l'organisation de l'UTMB (événement comprenant six épreuves) a mis en place, des conditions d'inscription régies à la fois par un système de points, que les coureurs doivent avoir préalablement acquis lors de courses qualificatives et par un tirage au sort*.

* L'organisation utilise l'outil informatique Excel et sa fonction "alea()" (en terme de probabilité, ce procédé est rigoureusement identique à un tirage au sort classique). Cette fonction attribue un nombre aléatoire à chaque coureur (il est multiplié par le coefficient), ce qui permet une plus grande équité.

2018 est l'année de tous les records. Les chiffres viennent de tomber : et une fois n'est pas coutume, l'événement a enregistré des inscriptions records. "Le tirage au sort a été sévère" reconnaissent les organisateurs : l'UTMB est complet à 219% (6401 demandes, soit 14,8% de plus par rapport à l'année dernière), la CCC à 184% (4919 demandes, soit +7,4%), la TDS à 127% (3046 demandes, soit +15,7%), PTL à 100% (326 demandes, soit +3,8%) et l'OCC à 345% (6894 demandes, soit +63,8%).

Il reste, à ce jour, 50% de place sur la plus petite course, l'YCC.

Internationalisation grandissante

Pas moins de 101 nations débarqueront à Chamonix du 27 août au 2 septembre prochain. C'est neuf de plus qu'en 2017. Le Bangladesh, le Brunei, l'Égypte, la Jordanie, le Kosovo, les Maldives, la Moldavie, le Qatar et la Tanzanie font leur entrée à l'UTMB.

"L'internationalisation de l'UTMB continue!" se félicitent les organisateurs.

Les 20 délégations les mieux représentées :

1 France (3 270 coureurs) 11 Portugal (180 coureurs) 2 Espagne (854 coureurs) 12 Suisse (168 coureurs) 3 Italie (669 coureurs) 13 Allemagne (121 coureurs) 4 Royaume-Uni (484 coureurs) 14 Argentine (106 coureurs) 5 Chine (354 coureurs) 15 Brésil (98 coureurs) 6 Japon (248 coureurs) 16 Suède (88 coureurs) 7 Pologne (244 coureurs) 17 Canada (73 coureurs) 8 Belgique (229 coureurs) 18 Pays-Bas (53 coureurs) 9 Hong Kong (182 coureurs) 19 Australie (51 coureurs) 10 États-Unis (181 coureurs) 20 Finlande (46 coureurs)

Quelques chiffres...

15% : le nombre de femmes sur les six courses

75 ans : le coureur le plus âgé, inscrit sur la CCC (101 km et 6 100 D+)

69 ans : la coureuse la plus âgée, inscrite sur la TDS (121 km et 7 300 D+)

16 ans : le coureur le plus jeune, inscrit sur la YCC (15 km et 1 200 D+)

44 : le nombre de coureurs de niveau international élite chez les hommes

Élite internationale : Les coureurs ayant un indice ITRA supérieur ou égal à 850

15 : le nombre de coureurs de niveau international élite chez les femmes

Élite internationale : Les coureurs ayant un indice ITRA supérieur ou égal à 750