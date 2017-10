Run In Lyon : 29 000 coureurs place Bellecour

Près de 28 426 coureurs se sont présentés ce samedi matin au départ des différents parcours organisés pour la 8e édition de Run In Lyon. Le marathon auquel 3 500 personnes ont participé a été remporté par le Kényan Lawi Kiptui chez les hommes et l’Éthiopienne Esther Macharia chez les femmes.

© Moran Kerinec Run In Lyon - édition 2017

Baskets aux pieds, bouteilles d’eau à la main, la place Bellecour était surchargée de coureurs venus participer au marathon, semi-marathon et à la course de 10 kilomètres organisés ce samedi par Run In Lyon. Côté marathon, sur les 3 500 coureurs, c’est le Kényan Lawi Kiptui qui a remporté l’épreuve en 2 heures et 13 minutes, bientôt suivi de son homologue féminine l’Éthiopienne Esther Macharia qui a parcouru les 42 kilomètres en 2 heures et 35 minutes. Du côté de la course des 10 kilomètres, c’est Allali Passer qui est sortie vainqueur en 31 minutes et 9 secondes, talonné par le Lyonnais Sébastien Hours.

"Une course épuisante mais vivifiante !"

Pour leur part, les coureurs “lambdas” n’ont pas été en reste. Pour Stéphane, originaire de Roanne et dont c’était le premier semi-marathon, “tout a été particulièrement bien organisé : les bénévoles, le fléchage, le ravitaillement… Rien à redire, c’était une très bonne expérience ! Quant à courir… C’était un moment magique !” Ce qu’approuve Françoise, lyonnaise à bout de souffle tout juste sortie du marathon : “pas un accroc, une course épuisante mais vivifiante !”

Le Run In Lyon a aussi été l'occasion pour les ONG et les associations de mettre en valeur leurs actions, en témoigne Aide et action, qui agit à travers le monde pour permettre aux enfants d'accéder à l’éducation, et dont une dizaine de coureurs arboraient les couleurs. Plus de soixante-dix Blouses Roses étaient également présentes : “nous venons de tous les cabinets médicaux de la région, précise Stéphane, lui-même originaire de Grenoble, nous organisons des événements dans les hôpitaux, pour offrir de la compagnie aux personnes âgées et aux enfants”.

Retrouvez notre reportage-photo du Run In Lyon ci-dessous :

