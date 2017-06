Pass'Portes du Soleil : du VTT pour tous

Le célèbre événement d’All Mountain-Enduro s’apprête à vivre du 23 au 25 juin sa 14e édition et bat de nouveau des records de participation. Son secret ? Rendre le VTT accessible à tous et diversifier les expériences.

©Sylvain Cochard L'édition 2016 du Pass'Portes du Soleil s'était déroulée sous un soleil radieux

Le profil du Pass’Porteur est presque un stéréotype : c’est un homme, qui pratique régulièrement le VTT, et qui aime particulièrement le All Mountain-Enduro. La formule principale des Pass’Portes du Soleil MTB s’adresse d’ailleurs à eux : une randonnée de 80 kilomètres, avec 1 000 mètres de dénivelé montant et 6 000 mètres de dénivelé descendant. Avant d’aborder ce parcours ponctué de ravitaillements proposant des spécialités locales, les vététistes n’ont plus qu’à choisir leur point de départ, parmi les 9 villes alpines proposées : Champéry, Les Crosets, Morgins, Torgon (Suisse) ; Avoriaz, Châtel, Les Gets, Morzine, Montriond-les-Lindarets (France).

Rendre le VTT accessible pour tous

Mais la Pass’Portes du Soleil MTB propose d’autres formules, destinées à rendre le VTT accessible à tous. Les enfants sont ainsi accompagnés sur leur propre parcours, le Pass’Portes Kids, pour les vététistes en herbe de 9 à 14 ans. Les femmes, qui ne représentent que 6,75% des participants, auront pour elles une Journée VTT des Femmes, puisque huit d’entre elles seront tirées au sort pour tester des vélos en compagnie de Céline Gros, championne de France de VTT de descente, le 23 juin.

Des expériences pour tous les goûts

Si la Pass’Portes rencontre autant de succès à travers l’Europe, c’est aussi grâce à la diversité des expériences qu’elle propose. En effet, certains cyclistes pourront, lors de cette 14e édition, rouler sous les étoiles pendant la nuit du 23 juin grâce au parcours Night Ride by Hope. D’autres, plus randonneurs que cyclistes, pourront suivre un parcours pédestre pour profiter des plus beaux chemins des Portes du Soleil. Le dernier parcours, enfin, est une nouveauté de cette 14e édition, puisqu’il s’agit d’un parcours de 60km spécialement réservé aux VTT à Assistance Electrique, au départ de la station des Gets.

Même le parcours principal a lui aussi été innové, puisqu’une inversion du sens du parcours sur une portion du tracé, envisagée depuis plusieurs éditions, a enfin été réalisée. Les plus frileux, quant à eux, pourront profiter de la climatisation du Salon de la Pass’Portes, aux Gets. Gratuit, ce rendez-vous incontournable des marques, des nouveautés et des fans de VTT, proposera de nombreuses animations et la possibilité de tester du matériel.

Les retardataires motivés pour grimper en selle dès cette édition peuvent toujours s’inscrire juste ici.