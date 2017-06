Le Lyonnais Fabien Antolinos remporte le Lavaredo Ultra Trail

C'est un ultra-trail européen sauvage et mythique. Les plus grands ont inscrit leur nom à son palmarès. Fabien Antolinos, trailer au club de Décines Meyzieu Athlétisme, a remporté l'édition 2017.

12 heures et 32 minutes. C'est le temps qu'aura mis Fabien Antolinos pour boucler les 120 kilomètres et les 5 800 mètres de dénivelé positif de The North Face Lavaredo Ultra Trail, vendredi 23 juin, une course superbe qui se déroule en semi-autonomie sur les sentiers des Dolomites, patrimoine mondial de l'humanité.

Soit une vitesse de 9,57 km/h.

Derrière lui, à deux petites minutes, l'Américain Seth Swanson (6e à la Vibram Hong Kong en janvier).

Il aura mis 17 minutes de plus que le britannique Andy Symonds en 2016 qui détient le record de l'épreuve (en revanche, il fait mieux de 8 minutes que le très médiatique américain Anton Kupricka).

L'ultra-trailer lyonnais de 40 ans, athlète du team Terre de Running/Mizuno, et licencié du Décines Meyzieu Athlétisme, a survolé la course italienne, prenant la tête au 96e kilomètre.

Etape de l'Ultra-Trail World Tour, un circuit mondial de vingt-deux courses, The North Face Lavaredo Ultra Trail rapporte à Fabien Antolinos 1 000 points, le faisant grimper à la 3e place du classement 2017 de l'UTWT- après sa belle 7e place au Madeira Island Ultra Trail (MIUT - 115 km 7 100D+), le 22 avril dernier (et une 20e place, le 24 février dernier, à la Transgrancanaria - 125 km 7 500D+).

Le deuxième Français, l'ultra trailer haut-savoyard Sébastien Chaigneau, prend la 8e place en 13 heures et 29 minutes.

Quant à l'utra-trailer beaujolais François d'Haene, il n'a pas pu prendre le départ suite à des douleurs persistantes, suite à une chute.