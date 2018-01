XV de France : Lyon mettra Sébastien Bruno à disposition des Bleus

En marge du match Lyon-Pau (35 - 23) d’hier, Yann Roubert a confirmé qu’il mettrait son entraîneur Sébastien Bruno à disposition de l’équipe de France le temps du Tournoi des Six nations.

© FRANCK FIFE / AFP Rémy Grosso a inscrit son premier essai avec le XV de France, le cinquième des Bleus face au Canada.

Alors que le Lou venait de regagner ses galons face à Pau 35 points à 23, Yann Roubert a confirmé avoir été contacté par Jacques Brunel, le sélectionneur de l’équipe de France, et le président de la Fédération Bernard Laporte. Au cœur de ces deux conversations, la mise à disposition du XV de France de l’entraîneur des Lyonnais Sébastien Bruno à l’occasion du Tournoi des Six nations. Pour le président du Lou, le choix ne fait pas de doute : “Il faut penser plus large que notre chapelle et notre club”. “Le Lou, à travers Sébastien, est solidaire de l’équipe de France. On a tous envie qu’elle se remette à briller, explique Yann Roubert, c’est la vitrine numéro 1 de notre sport. Si on peut aider l’équipe de France, faisons-le.” Quitte à voir l’entraîneur partir sous de nouveaux horizons pour une durée indéterminée ? “C’est une mise à disposition le temps du tournoi, souligne le président du Lou, on verra fin mars où en est l’équipe de France, où nous en sommes nous, est où en est Sébastien bien sûr.”