XV de France - LOU : Couilloud et Beauxis in, Lambey out

Par Justin Boche

Publié le 13/02/2018 à 15:42 Réagissez

Jacques Brunel a décidé de conserver Baptiste Couilloud et Lionel Beauxis dans le groupe de l'équipe de France de rugby qui affrontera l'Italie le 23 février à Marseille. Un groupe où ne figure plus le Lyonnais Félix Lambey visiblement sanctionné pour être sorti après la défaite en Écosse. Jacques Brunel, le sélectionneur de l'équipe de France a communiqué la liste du groupe sélectionné pour la rencontre face à l'Italie qui aura lieu le vendredi 23 février à Marseille. Une équipe ou figurera toujours la charnière du LOU composée de Baptiste Couilloud et de Lionel Beauxis. Cependant, le sélectionneur de l'équipe de France a fait le choix de ne pas prendre les joueurs qui sont sortis après la défaite de la France face à l'Écosse à Édimbourg. Parmi eux Félix Lambey, le jeune deuxième ligne lyonnais qui s'en va avant d'avoir joué une seule minute sous le maillot bleu. Il est accompagné par Rémi Lamerat, Félix Lambey, Anthony Belleau, Louis Picamoles et Jonathan Danty. "Jacques Brunel a décidé d’exclure de cette liste les joueurs qui sont sortis après la défaite en Ecosse. Par ce comportement inapproprié, ils n’ont pas respecté leur statut de joueur international et les devoirs qui en découlent", a déclaré la fédération française de rugby dans un communiqué. Le groupe du XV de France : Trois-quarts : Serin (UBB), Machenaud (Racing 92), Couilloud (Lyon), Beauxis (Lyon), Trinh-Duc (Toulon), Doumayrou (La Rochelle), Bastareaud (Toulon), Chavancy (Racing 92), Fickou (Toulouse), Fall (Montpellier), Vakatawa (Racing 92), Grosso (Clermont), Bonneval (Toulon), Palis(Castres). Avants : Chat (Racing 92), Guirado (Toulon, capitaine), Pélissié (UBB), Priso (La Rochelle), Ben Arous (Racing 92), Poirot (UBB), Slimani (Clermont), Gomes Sa (Racing 92), Vahaamahina(Clermont), R. Taofifenua (Toulon), Gabrillagues (Stade français), Le Roux (Racing 92), Babillot (Castres), Camara (Montpellier), Tauleigne (UBB), Galletier (Montpellier), Lauret (Racing 92).