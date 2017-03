Victoire bonifiée pour le Lou qui file vers le maintien

Les Lyonnais ont écrasé Bayonne ce samedi à Gerland (52-7), passant sept essais à des Basques plus que jamais lanterne rouge de Top 14. Les hommes de Pierre Mignoni émargent ce dimanche matin à 13 points de la zone rouge et de leur voisin grenoblois.

Lou Rugby Les joueurs du Lou se félicitent après leur victoire

Une fin d'après-midi prolifique démarrée sur les chapeaux de roue. Dans son antre du Matmut Stadium de Gerland ce samedi le Lou était affamé à l'heure de recevoir Bayonne, dernier au classement. Et il ne faut que 20 secondes aux locaux pour marquer leur territoire. Après le coup d'envoi de Beauxis, Bayonne se manque à la réception. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire Facundo Isa transperce la défense et file dans l'en-but.

Trois essais en 15 minutes

Bis repetita deux minutes plus tard. Les Basques se font prendre sur un contre assassin conclu par Tobby Arnold. Un troisième essai transformé à la 12e minute et les Lyonnais mènent déjà 21-0 au quart d'heure de jeu. Fred Michalak passe encore une pénalité pour porter le score à 24-0 à la mi-temps.

Les choses sérieuses reprennent dès le retour des vestiaires alors que Fearns applatit à la 49e minute, offrant le bonus offensif aux siens. Mais Bayonne marque dans la foulée (54e) par Toki. Mais cinq minutes plus tard, Tobby Arnold met les gaz pour le Lou et file dans l'en-but bayonnais portant le score à 38-7 après la transformation de Michalak.

Le maintien en vue

L'arbitre accorde ensuite un essai de pénalité à Lyon, transformé par Lionel Beauxis, avant que Nalaga ne close la marque sur le 7e essai du Lou. Score final 52-7. Lyon est 10e avec 46 points devant Brive et le Stade Français qui accusent respectivement un et deux matchs de retard. Surtout les hommes de Pierre Mignoni se retrouvent à 13 points de la zone rouge et de leur voisin grenoblois. "Mathématiquement, ce n’est pas fait, donc il faut rester méfiant, glissait Pierre Mignoni après la rencontre. Ce qui ne nous empêche pas de voir plus haut aussi, puisqu’on gagne une place au classement ce soir".

Le maintien semble donc en bonne voie. Pour l'assurer, il faudra bien négocier le déplacement à Castres dans 15 jours avant les réceptions des deux leaders du championnat La Rochelle, puis Clermont. Les Lyonnais termineront leur saison par un déplacement à Grenoble justement.