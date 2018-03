Top 14 : le Lou battu à domicile 22-24 par le Racing 92

Le Lou a été battu 22-24 ce dimanche soir à 21h à domicile par le Racing 92. Une défaite qui éloigne un peu les Lyonnais du Top 6 à quatre journées de la fin de la saison régulière du Top 14.

© Marc Galaor/LOU Rugby Le LOU est dans la course pour les phases finales

Après une première période plus marquée par les fautes de main, et fautes tout court, que par le jeu, le LOU est rentré aux vestiaires à la mi-temps avec six points d'avance (12-6). Si la 2e mi-temps fut plus enthousiasmante, elle n'a pas profité aux joueurs de Pierre Mignoni, cueillis dès le retour des vestiaires par une pénalité de Machenaud (42e) et un essai de Chouzenoux, bien servi par Teddy Thomas à la 47e minute.

Les Lyonnais sont rapidement repartis de l'avant sans trouver la faille face à une défense du Racing imperméable. Vaillants, ces derniers ont saisi l'occasion de doucher Gerland à la 67e sur une touche. Machenaud s'est fait la malle et croisé avec son ouvreur Pat Lambie qui est venu planter le second essai des Parisiens. Des Racingmen, réduits à treize qui ont fini par craquer sous les coups de boutoir des Lyonnais à la 76e minute par Lionel Beauxis. Gerland s'est réveillé avant qu'un ultime en avant ne condamne les rouges et noirs à échouer à trois points de la victoire. Une défaite qui fait mal dans la course au podium. Le Lou est désormais 7e à quatre points de Pau et devra passer par un sans-faute lors des quatre prochains matchs pour espérer figurer dans le Top 6. Les Lyonnais se déplaceront à Brive le 7 avril prochain.