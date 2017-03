Top 14 : le LOU renverse le Stade Français et file vers le maintien

Incroyable scénario, samedi, au Matmut Stadium de Gerland. Menés 17-33 à l’heure de jeu, les hommes de Pierre Mignoni ont terminé la rencontre sur les chapeaux de roues pour finalement s’imposer 35-33 !

©Max Galaor / LOU rugby

Toujours invaincu dans son nouvel antre du Matmut Stadium de Gerland, le LOU accueillait le Stade Français Paris, un concurrent direct pour le maintien dans l’élite. En cas de succès, les coéquipiers de Delon Armitage doubleraient leur adversaire du soir. Pour cela, les Lyonnais pouvaient compter sur le retour de leur maître à jouer, Frédéric Michalak, associé à Lionel Beauxis, arrivé il y a une dizaine de jours. Fébrile en début de match, le LOU encaisse un essai de Macalou dès la première minute de jeu, transformé par Jules Plisson (0-7, 2’). Michalak passe une pénalité et réduit l’écart peu après (3-7, 9’). Enfin rentrés dans leur match, les Rhodaniens inscrivent un essai de pénalité à la demi-heure de jeu, que Michalak transforme (10-7, 33’). Cependant, le LOU se relâche et Plisson via une pénalité (34’) et un essai transformé de Vuidravuwalu à la dernière minute, permettent aux Parisiens de virer en tête à la pause (10-17). Les Lyonnais ont payé cash leurs ballons perdus et leurs plaquages manqués.

Pierre Mignoni remet l’église au milieu du village à la mi-temps. La conséquence est immédiate. Dès le retour des vestiaires, Makalou prend un carton jaune côté Stade Français et les Lyonnais marquent un second essai de pénalité, transformé par Beauxis (17-17, 42’). Coupable d’un nouveau relâchement post-essai, Lyon concède une pénalité de Plisson et se retrouve de nouveau mené (17-20). Le LOU va alors connaître sept minutes d’enfer. Vuidravuwalu marque son deuxième essai de la soirée (49’) alors que Jules Plisson continue d’enfiler les points au pied avec la transformation et deux nouvelles pénalités. À la 55e minute, le LOU est en grande difficulté sur sa pelouse (17-33). Mais impossible n’est pas Lyonnais. Peu après l’heure de jeu, l’Anglais Carl Fearns marque le troisième essai lyonnais en force. Beauxis transforme (24-33, 62’). La remontada est en marche. Lionel Beauxis ramène les siens à six points après une nouvelle pénalité (27-33, 67’).

14 points d’avance sur Grenoble à 6 matchs de la fin

L’exploit, qui semblait possible pour les Lyonnais, prend une forme beaucoup plus réelle à la 69e minute. Après un turnover parisien, Beauxis tape dans le dos de la défense parisienne et les cannes de Delon Armitage font le reste. L’arrière du LOU aplatit en terre promise et ramène les siens à un petit point à dix minutes du terme de la partie (32-33). En échec sur une transformation quasi impossible, Lionel Beauxis se rattrape et passe une pénalité décisive quatre minutes plus tard (35-33, 73’). La fin de match est marquée par quelques escarmouches. Ainsi, Tuifua côté LOU et Pascal Papé côté Stade Français récoltent un carton rouge. Le score ne bougera plus. Avec beaucoup de maturité et un mental de fer, Le LOU a renversé la vapeur et obtient un succès vital dans l’optique du maintien. Le Stade Français repart avec un point de bonus défensif en guise de maigre consolation "Il y a beaucoup d'émotion pour moi. Je suis tellement fier pour les joueurs qui ont su mettre cette grinta qui a fait la différence" se réjouit Pierre Mignoni à l’issue de la partie.

Désormais 11e du classement avec 40 points, les Lyonnais doublent leur adversaire du soir (39 points). À ne pas s’y méprendre, le LOU a fait un grand pas vers le maintien en Top 14 avec cette victoire, car le club cher à Yann Roubert possède désormais 14 points sur le FC Grenoble, premier relégable. Et ce, à six matchs du terme de la saison. "L'horizon s'éclaircit, mais rien n'est fait" note Pierre Mignoni avec humilité. Les joueurs du LOU aborderont donc sereinement leur prochain déplacement à Toulouse dimanche prochain (coup d’envoi à 12h30). Des Toulousains seulement dixième et qui ne compte que deux points de mieux que le LOU Rugby. Un nouvel exploit et une nouvelle place de gagné en perspective ?