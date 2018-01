Top 14 : le LOU dévore Agen (71-17)

Le LOU rugby n'a fait qu'une bouchée du SU Agen, samedi soir, à Gerland (71-17) et s'est relancé dans la course aux demi-finales.

@ Twitter Clément Ric Les joueurs du LOU célèbrent leur succès contre Agen

14-0 au bout de 5 minutes, 28-3 à la mi-temps, 10 essais à 2... Les 11 985 spectateurs du Matmut stadium de Gerland ont assisté samedi soir à une véritable démonstration. Jamais inquiétés, les hommes de Pierre Mignoni ont déroulé leur rugby pour s'offrir une victoire record, juste avant la trêve internationale. "Je crois qu'ils ont été assez surpris de notre entame de match, cela leur a fait mal à la tête, analyse l'entraîneur du LOU. Et après, on n'a pas lâché. Là, on a retrouvé un peu l'équipe du début de saison."

Souverains en conquête, les Lyonnais ont pu compter sur une charnière des grands soirs. Lionel Beauxis (20 points, 1 essai, 7/8 au pied) et Baptiste Couilloud (15 points, 3 essais) ont brillé et ont excellé dans la direction du jeu. "Cela nous fait vraiment du bien pour la suite de la saison. J'espère qu'on va se servir de cela pour continuer à faire de belles performances", espère le jeune demi de mêlée, auteur d'un triplé.

10 essais : record de la saison

En fin de match, alors que la sirène avait déjà retenti et que le LOU menait déjà 64-17, le public, gourmand, a continué de pousser, comme pour mettre le point final à un succès bonifié, face à l'avant-dernier du Top 14. Et lorsque Taïasina Tuifua est tombé derrière la ligne, les spectateurs de Gerland ont compris qu'ils avaient assisté à une performance rare.

Contre Agen, le LOU a inscrit le plus grand nombre d'essais et de points de la saison de Top 14 sur une seule rencontre, mais a également dépassé le record du club, qui n'avait jamais atteint la barre des 70 points dans l'histoire contemporaine.

Désormais, place à 9 jours de repos et au Tournoi des 6 nations, avant de se confronter à un calendrier corsé. Septièmes, les Rouge et Noir affronteront dans l'ordre Clermont, Castres, Toulon, Toulouse, La Rochelle et le Racing 92. Des adversaires directs dans la course à la qualification pour les phases finales.