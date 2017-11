Top 14 : Le LOU s’embourbe face au Stade Rochelais

Sur la pelouse détrempée du stade de Gerland, le LOU s'est noyé hier soir face à La Rochelle, distancé 19 points à 15.

Top 14 Facundo Isa, auteur de deux essais contre La Rochelle.

Le LOU a concédé hier soir sa première défaite à domicile après cinq succès d’affilé. Sous une pluie battante et face aux Rochelais, les Lyonnais n’ont pas réussi à dominer le match. Si à la mi-temps les deux équipes ferraillaient à six points chacune, la seconde partie de la rencontre a vu les joueurs de La Rochelle profiter du manque de maîtrise de leurs adversaires et marquer les treize points qui leur ont décroché la victoire. Face à une défense rochelaise solide, les Lyonnais ont fini le match à quinze points, sans réussir à marquer le moindre essai. “Par un temps pareil, ça se joue sur rien. On savait que ce serait compliqué de jouer notre jeu”, a déclaré Pierre Mignoni après-match. Pour l’entraîneur de Lyon, la météo n’est pas le seul facteur de cette défaite : “Le point noir concerne les renvois. Dès qu'on a marqué, on s'est remis sous pression. Cela a permis aux Rochelais de nous laisser sous pression et de marquer cet essai qui nous fait du mal. Les joueurs n'ont pas à rougir malgré la défaite à domicile. Il faut accepter, bien se reposer, et revenir avec de la fraîcheur pour bien repartir.”