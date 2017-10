TOP 14 : Le LOU favori pour le derby face à Oyonnax

Toujours invincible à domicile, le LOU reçoit ce samedi à 18h au Matmut Stadium Gerland leurs voisins d’Oyonnax. Les Lyonnais sont logiquement favoris contre des Oyonaxiens en difficulté.

Top 14 Facundo Isa, auteur de deux essais contre La Rochelle.

Les Lyonnais sont en pleine forme depuis le début de la saison. Ils n’ont connu la défaite qu’à deux reprises. À Pau le 10 septembre et à Cardiff le 13 octobre. Mais au Matmut Stadium Gerland, le LOU est invincible. Tous les adversaires qui se sont présentés ont connu la défaite, parfois sévèrement, comme Bordeaux-Bègles qui avait perdu de 30 points mi-septembre. Le LOU est en tête du championnat, seul club à une défaite et avec la meilleure défense du Top 14. Le club lyonnais peut légitimement ambitionner une place en phase finale à la fin de la saison. En pleine confiance, les Lyonnais se sont imposés le week-end dernier en Challenge Européen face à Sales (27-24).

À l’inverse, Oyonnax est un club en plein doute. Il occupe la dernière place non relégable du championnat et vient d’enchainer 6 défaites de rang. Les Oyonaxiens restent sur une défaite 38 à 13 en Challenge Européen contre Brive, pourtant dernier du classement en Top 14. D’habitude si sûr d’eux à domicile au stade Charles-Mathon, l’US Oyonnax n’y arrive plus cette saison et ne compte qu’une victoire à domicile. L’USO devra se battre pour garder sa place dans l’élite du rugby français. Revenir de Lyon avec un bonus défensif serait déjà un bon résultat.

Les Lyonnais sont logiquement favoris dans ce derby mais Pierre Mignoni, entraîneur du LOU ne prête pas attention à cette rivalité régionale : «Les derbys, c’est tout les week-end». Hors de question pour la coach lyonnais de prendre à la légère l’adversaire du jour, même s’il paraît inférieur.