Rugby : une première défaite en amical pour le LOU

Après avoir remporté les deux premiers matchs de préparation, l'équipe de Lyon s'est inclinée ce vendredi face au CA Brive-Corrèze, qu'elle affrontera en Top 14 le 2 septembre prochain.

Elise Julliard

La revanche en Top 14 vaudra bien plus que la défaite de ce vendredi pour le LOU Rugby. Au stade de Biars-sur-Cère, les joueurs du LOU ne sont parvenus qu'à un score de 10 points, grâce à un essai du troisième ligne Tanginoa Halaifonua et à une transformation et une pénalité de Piero Dominguez. En face, les Brivistes étaient en grande forme et se sont imposés grâce à six essais, dont quatre transformés, soit un score final de 38 points. La saison dernière, les deux équipes s'affrontaient en première journée de Top 14 pour terminer sur un match nul (15-15).

La préparation de l'été avant pourtant bien commencé pour le LOU, qui s'était imposé dans les matchs amicaux face à Grenoble puis face à Montpellier. Le LOU se prépare désormais à jouer son dernier match de préparation avant le début de la saison de Top 14. Jeudi 17 août à 19 heures, le club se rendra au Stade Mayol de Toulon pour tenter de l'emporter face au RC Toulon. Dix jours plus tard, le 26 août, la saison du LOU sera lancée par un premier match contre le Stade français au stade Jean Bouin.