Rugby: première défaite du Lou pour sa dernière à Gerland

Le Lou s'incline pour la première fois de la saison au stade de Gerland face à Clermont (20-23). Un match qui met fin aux espoirs de qualification pour les barrages. La dernière de la saison à domicile en guise d'adieux pour trois joueurs lyonnais.

Capture d'écran photo Twitter ©Julien Plazanet

Ils ne sont pas passés loin. Face à une équipe bis de Clermont, les hommes de Pierre Mignoni ont cru jusqu'au bout à la victoire face au finaliste de Champions Cup. Une semaine après sa victoire en demi-finale européenne, déjà à Gerland, Clermont revenait en terre lyonnaise pour la lutte pour la 2e place synonyme de demi-finale de Top 14.

Après un début de match tout feu tout flamme récompensé par un essai de Deon Fourie, Clermont passe devant grâce aux pénalités et à l'indiscipline des Lyonnais, sanctionnés même de deux cartons jaunes en fin de première mi-temps (10-14). Mené de dix points à 14 minutes du terme, le Lou se réveille et inscrit un essai par l'intermédiaire de Stephane Clement, transformé par Lionel Beauxis. 4 minutes après la sirène, Facundo Isa faisait chavirer les travées du stade de Gerland en perçant la ligne d'en-but clermontoise. Mais l'arbitre a jugé que le troisième ligne n'avait pas pu aplatir. Clermont devient la première équipe à vaincre le Lou dans sa nouvelle tanière (20-23).

"Si on nous avait dit ça en début de saison, on aurait tous signé"

Pour la dernière à domicile de la saison, les Lyonnais ont rendu hommage aux trois néo-retraités: Julien Bonnaire, Nicolas Durand et Thibaut Privat. Ce dernier a ressenti "de l'émotion dans un club où l'humain a une place importante". Venu effectuer une dernière pige au Lou après sa première retraite, le deuxième ligne était un peu déçu de n'avoir pas pu gagner face à son ancien club: "On voulait gagner pour continuer à avoir cette petite lumière devant nous, pour pourquoi pas aller chercher un barrage à Clermont". Le coach Pierre Mignoni retient quant à lui le "bilan positif de la saison. On était en passe de se qualifier, si on nous avait dit ça en début de saison je pense qu'on aurait tous signé". Celui qui a titularisé les trois nouveaux retraités a pris le temps de remercier ses joueurs, avant d'évoquer la saison prochaine: "Il y a tellement une marge de progression dans ce groupe. Il y a des joueurs qui vont nous rejoindre pour qu'on aille vers le très haut niveau, représenté aujourd'hui par cette équipe de Clermont".

Il restera un match au Lou pour terminer en beauté cette saison qui l'aura vu se maintenir en Top 14. Les rouge et noir se déplaceront ainsi à Grenoble, déjà relégué en Pro D2, le samedi 6 mai.