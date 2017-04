Rugby: le stade de Gerland en lice pour accueillir un match européen

Le nouveau stade du Lou pourrait accueillir une demi-finale de la Champions Cup de rugby, en avril prochain.

© Robin Favier Stade Gerland

Le stade de Gerland poursuit sa mue. L'enceinte devenue Matmut Stadium, qui a dit au revoir au football avec le départ de l'OL à Décines, est devenu un stade de rugby. Un écrin qui réussit d'ailleurs aux Lyonnais, invaincus dans leur nouvelle citadelle.

Un nouveau statut qui se renforcera peut-être avec un match européen de Champions Cup. Le stade du 7e arrondissement de Lyon a en effet été choisi pour potentiellement accueillir une demi-finale de la compétition européenne.

Lyon accueillera donc la coupe d'Europe si, et uniquement si, les deux équipes qualifiées sont l'ASM Clermont-Auvergne et les Irlandais de Leinster. Les deux équipes doivent emporter leurs quarts-de-finale respectif aujourd'hui pour Leinster (face aux Wasps) et demain pour Clermont (face à Toulon). Si Toulon et Leinster venaient à l'emporter, ils s'affronteraient à l'Allianz Riviera de Nice. Dans les deux autres cas de figure (victoire de Clermont et défaite de Leinster ou défaite des deux équipes), les matchs se disputeront sur le terrain des Wasps.

Une hypothétique demi-finale qui aurait lieu le week-end du 22 et 23 avril. Ce serait la deuxième fois en deux ans que le Rhône accueillerait la Champions Cup. Le Parc OL avait en effet été le théâtre du match final de la compétition l'an dernier.