Rugby: le Lou battu à Toulouse au terme d'un match spectaculaire

Malgré quatre essais inscrits, les Lyonnais s'inclinent une nouvelle fois à l'extérieur face à Toulouse ce dimanche midi (26-42). Un match porté par les attaques des deux côtés, et perdu sur la première période.

@AFP LOU Rugby

Les Lyonnais n'y arrivent décidément pas à l'extérieur. 11e match et 10e défaite, le Lou n'a pour le moment réussi qu'à glané un seul match nul (à Bayonne, 22-22). Un bilan négatif qui ne s'est pas arrangé ce dimanche midi au stade Ernest-Wallon de Toulouse pour le compte de la 21e journée de Top 14.

Comme face au Stade Français la semaine dernière, les hommes de Pierre Mignoni démarrent très mal la rencontre en encaissant deux essais et 17 points dans le premier quart d'heure de jeu. Les Lyonnais réagissent et inscrivent leur premier essai par l'intermédiaire du Sud-Africain Deon Fourie à la suite d'un ballon porté bien négocié. Une minute plus tard, alors que l'on pensait le Lou relancé, une percée phénoménale du Toulousain Maxime Médard permet aux stadistes de récupérer 17 points d'avance. Puis 27 à la suite du 4e essai toulousain, sublimé par les coups de pied irréprochables de Jean-Marc Doussain. Dans un match où les défenses font figuration, Napolioni Nalaga aplatit sous les poteaux grâce à un nouveau ballon porté très maîtrisé, ce qui permet aux Lyonnais de revenir à 20 points.

Un soupçon de remontada

Le Lou démarre la deuxième période pied au plancher, désireux d'effectuer une deuxième remontada après celle face au Stade Français. Et l'espoir commence à renaître avec deux essais aux 55e et 58e minute de jeu. Chez lui à Toulouse, Frédéric Michalak manque l'une des deux transformations ce qui permet aux Haut-Garonnais de conserver son break (huit points d'avance). Réorganisé, Toulouse prend le large avec un dernier essai à 12 minutes du terme. Un 7/7 de Doussain au pied aura eu raison des Lyonnais, qui n'auront jamais réussi à rattraper un premier quart d'heure complètement manqué.

Cette victoire met fin à quatre défaites d'affilée en Top 14 pour Toulouse, qui apparaît quelque peu distancé dans la course aux phases finales. Avec 14 points d'avance sur Grenoble, le Lou n'est pas inquiété pour son maintien, mais devra continuer sa belle série à Gerland (quatre victoires en quatre matchs) dès samedi prochain et la réception de l'Aviron Bayonnais, lanterne rouge du classement.