Rugby : le LOU s'offre le leader La Rochelle

Les rugbymen lyonnais ont fait vibrer Gerland en l'emportant sur La Rochelle, leader du top 14 (29-25).

Top 14 Facundo Isa, auteur de deux essais contre La Rochelle.

Avec une équipe remaniée en vue de son match européen contre Gloucester la semaine prochaine, La Rochelle était tout de même venue à Lyon pour chercher une 11e victoire consécutive en Top 14. Mais les rugbymen du LOU avaient faim, un peu plus que leurs adversaires du soir en tout cas.

Car la partie a été animée, les deux équipes se rendant coup pour coup. Si le LOU ouvrait la marque à la 7e minute par un essai de Carl Fearns, La Rochelle reprenait l'avantage avec deux essais de Lagrange et Pelo. Mais à la pause, les locaux pointaient en tête grâce à Toby Arnold et Baptiste Couilloud (17-15).

Deux essais du joker

Si le leader du championnat reprenait les devants en début de seconde période, la solidité du bloc du LOU et la rentrée inspirée de leur joker argentin Facundo Isa (deux essais) permettaient aux Lyonnais de repasser devant et de conclure avec quatre points d'avance, 29-25, devant un stade conquis. "ll y avait plus de 14000 spectateurs ce soir, un week-end de Pâques, s'est félicité le manager Pierre Mignoni. C'est important qu'il y ait un stade plein, qu'on montre qu'il y a du rugby à Lyon et dans sa région."

L'autre bonne nouvelle de cette 24e journée pour le LOU, c'est qu'avec 4 points pris hier soir, le club grimpe à la 6e place du championnat, dernière qualificative pour les barrages de la phase finale. À confirmer avec la réception de Clermont le 29 avril.