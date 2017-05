Rugby : le LOU recrute deux nouveaux joueurs

Hier, ont été annoncées les deux nouvelles recrues du club lyonnais du TOP 14. Il s'agit de François Van der Merwe et Etienne Oosthuizen.

@AFP LOU Rugby

La saison prochaine, les Sud-Africains François Van der Merwe du Racing-Métro 92 et Étienne Oosthuizen des Natals Sharks (Afrique du Sud) évolueront au sein du LOU. Le deuxième ligne Van der Merwe âgé de 33 ans a signé pour deux ans. Quant à Oosthuizen, 24 ans, il a signé pour trois saisons avec le club lyonnais. Ce sont les sixième et septième recrues du LOU pour la saison 2017-2018 puisque le club a déjà annoncé la venue de Clément Ric (Clermont), le talonneur Virgile Lacombe (Racing 92), le troisième-ligne Théophile Cotte (Bourgoin/ProD2), l'arrière Jean-Marcellin Butin (Bordeaux-Bègles) et l'ouvreur Lionel Beauxis (Bordeaux-Bègles).