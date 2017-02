Rugby : Lyon n'a pas résisté à Toulon

Malgré une bonne première mi-temps, le Lou n'a pu renverser Toulon qui l'a emporté 31-17.

© LNR Paul Bonnefond, auteur d'un essai pour le Lou

Pierre Mignoni avait demandé à ses joueurs de relever le défi physique "au moins 40 minutes". Et ils l'ont fait. Ainsi, le Lou rentrait au vestiaire à la mi-temps, à égalité avec Toulon, 17 partout. Mais les Lyonnais avaient déjà grillé leurs jokers.

En effet, alors qu'ils menaient 3-10 après un essai de Paul Bonnefond, les joueurs du Lou ont commis deux grosses erreurs qui ont permis aux Toulonnais de sortir la tête de l'eau. Un engagement contré suivi d'un essai de pénalité suite à un maul écroulé. Et une passe sautée mal assurée, interceptée, qui menait au deuxième essai du RCT.

Une fois la machine toulonnaise lancée...

En deuxième mi-temps, les visiteurs n'avaient plus le droit à l'erreur. Mais les locaux avaient décidé de passer à la vitesse supérieure et le Lou n'a pu que constater les dégâts. Une période à sens unique, avec deux essais supplémentaires de Toulon et surtout aucun point côté lyonnais. Score final : 31-17. Mais le RCT n'obtient pas le bonus offensif.

Au classement, le Lou reste 12e du top 14, le RCT remonte à la 3e place (avant le match de Montpellier contre Toulouse aujourd'hui). Le Lou recevra Montpellier à Gerland, le 5 mars.