Rugby : Lyon en lice pour accueillir la Coupe du monde 2023

La ville de Lyon a été retenue parmi les 12 villes de l'Hexagone sélectionnées par le Comité Directeur de la candidature française. Saint-Étienne et son stade Geoffroy Guichard ont également été retenus.

Si la Coupe du monde de rugby devait se jouer en France en 2023, Lyon ferait partie des villes hôtes. La capitale des Gaules a en effet été retenue par le comité directeur de la Fédération française de rugby (FFR), dans le cadre de la candidature France 2023, a indiqué le cabinet de Gérard Collomb par voie de communiqué ce vendredi. Une occasion de plus pour Jean-Michel Aulas de mettre à profit, son formidable outil de Décines. D'autant que le Parc OL est la 3e plus grande enceinte retenue par le comité directeur, derrière le stade de France de Saint-Denis et l'Orange Vélodrome de Marseille. De quoi envisager de belles affiches à Lyon si la candidature française était retenue. Dans la région, le stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne a également été sélectionné.

"Faire rayonner Lyon et sa métropole"

Pour l'adjoint délégué aux Sports, Yann Cucherat : "Lyon conforte ainsi sa notoriété et ses capacités à accueillir les plus grandes épreuves sportives mondiales, du Tour de France au Championnat du Monde d’Athlétisme Masters, de l’UEFA EURO 2016 à la future finale de l’Europa League, de la Coupe du Monde de Rugby aux finales mondiales d’équitation, sans oublier la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019. De grands événements qui contribuent à faire rayonner Lyon et sa métropole à travers le monde et font la fierté des Lyonnais".

La France, qui a déjà accueilli l'évènement en 2007, est en concurrence avec l'Irlande et l'Afrique du Sud pour l'organisation du Mondial 2023. La décision sera livrée le 15 novembre prochain

Les 12 villes et stades retenus :

Saint-Denis - Stade de France (80.000 places)

Marseille - Orange Vélodrome (67.000 places)

Lyon - Parc OL (59.000 places)

Paris - Parc des Princes (48.000 places) ou Jean Bouin (20.000 places)

Lille Métropole - Stade Pierre-Mauroy (50.000 places)

Saint-Étienne - Stade Geoffroy Guichard (42.000 places)

Bordeaux - Matmut Atlantique (42.000 places)

Lens - Stade Bollaert-Delelis (38.000 places)

Nantes - Stade de la Beaujoire (37.500 places)

Nice - Allianz Riviera (35.000 places)

Toulouse - Stadium de Toulouse (33.000 places)

Montpellier - Stade de la Mosson (32.000 places)