Rugby : Lyon dévore Clermont 36-10

Les Auvergnats, champions en titre, se sont effondrés hier soir face au Lou sur la pelouse de Gerland.

Lou Rugby Les joueurs du Lou se félicitent après leur victoire

Le Lou s’est régalée hier soir sur la pelouse du stade de Gerland. Tant pour son score (36-10) que pour le plaisir de faire chuter les champions de France en titre. La faute aux nombreuses maladresses et à l’indiscipline des Clermontois qui ont encaissé leur cinquième défaite consécutive en Top 14. Les Lyonnais ont pu profiter des deux cartons jaunes des Auvergnats et de cinq essais, dont deux essais casquettes offerts par Patricio Fernandez (12e) puis Noa Nakaitaci (28e). Ces erreurs de Clermont-Ferrand ont permis la victoire, mais pas que : la rencontre était aussi l’occasion de prouver des rucks solides du côté du Lou qui ont fait la différence notamment grâce aux troisièmes lignes Liam Gill et Julien Puricelli qui se sont illustrés hier soir. Le match enterre les espoirs des Clermontois, mais place le Lou en 6e position des barrages. Reste aux Lyonnais de récidiver lors des rencontres suivantes, qui s’annoncent musclées face à Castres, Toulon, Toulouse, La Rochelle et Le Racing prévus lors des cinq prochaines journées.