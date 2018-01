Rugby : Le LOU défait à Bordeaux-Bègles (19-10)

Souvent fautifs et impuissants contre la défense bordelaise, les Lyonnais n’ont pu éviter la défaite face à l’UBB. Les Bordelais sont venus à bout du LOU à l’usure.

Lou Rugby Les joueurs du Lou se félicitent après leur victoire

Les 20 premières minutes ont offert aux spectateurs du stade Chaban-Delmas à Bordeaux un spectacle plus que moyen. Les deux équipes pourtant à la lutte pour les barrages de fin de saison ne semblent s’intéresser qu’à l’occupation du terrain et multiplient les coups de pied. Lorsque les Lyonnais, plus souvent maître du ballon que leurs adversaires, tentent de jouer à la main dans le camp bordelais, ils multiplient les fautes et ne peuvent pas convertir leurs incursions. De l’autre côté du terrain, les hommes de Pierre Mignoni sont là-aussi fautifs. Ils sont logiquement punis au pied par Jalibert. Bordeaux-Bègles mène 6 à 0 à la mi-temps puis très vite 9 à 0 dès le retour des vestiaires après une pénalité pour un plaquage haut de Menini.

La pression bordelaise gagnante

Armitage réduit certes le score d’un superbe coup de pied de 40 mètres à la 51e minute mais Jalibert décidément impérial redonne de nouveau 9 points d’avance aux Bordelais quelques minutes plus tard (12-3). La pression bordelaise s’accentue alors et Jalibert offre le premier essai du match à Tauleigne pour donner à l’Union Bordeaux-Bègles 16 points d’avance (19-3, 61e ). Même si l’UBB a eu l’occasion en fin de match d’arracher le bonus offensif, c'est le LOU qui marquera un essai en contre longtemps après la fin des 80 minutes. Sur une interception d’Armitage, Buttin aplatit pour sauver l’honneur des Lyonnais. Le LOU est finalement défait 19 à 10 contre des Bordelais à la défense très hermétique et implacables au pied.

En tête du championnat au début de l’automne, le LOU fait du surplace depuis début novembre avec 1 seule petite victoire lors de 7 dernières journées. Le LOU se retrouve à égalité de points avec son adversaire du jour à la 7e place du championnat.