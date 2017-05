Mondial de rugby 2023 : le Parc OL sélectionné pour l'évènement

Si la France est sélectionnée comme pays hôte, le Parc OL fera partie des stades qui accueilleront le mondial de rugby à XV en 2023.

Pour la dixième édition de cette compétition de rugby à XV, la France est en lice avec deux autres pays pour être l’organisateur de cet événement mondial. À cette occasion, elle a déposé un dossier à l’organisation World Rugby en sélectionnant neuf stades qui accueilleront la compétition, dont le Parc OL. Les huit autres stades sont celui de Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne), le stade Pierre-Mauroy (Lille), La Beaujoire (Nantes), le Matmut Stadium (Bordeaux), le Stadium (Toulouse), le Vélodrome (Marseille), l’Allianz-Riviera (Nice) et enfin le Stade de France à Saint-Denis. Néanmoins, il faudra être patient et attendre le 15 novembre 2017 pour savoir si oui ou non la France accueillera le mondial.