Lionel Beauxis pour remplacer Jalibert avec les Bleus ?

Le joueur lyonnais devrait être appelé par Jacques Brunel dans les prochaines heures après la blessure de Mathieu Jalibert, samedi, contre l'Irlande (13-15).

@ LOU rugby Lionel Beauxis, ouvreur du LOU rugby

Après l'hécatombe du stade de France, Jacques Brunel va devoir appeler plusieurs joueurs pour pallier les blessures, de Mathieu Jalibert et Antoine Dupont notamment. Et selon les informations de L'Equipe et Midi Olympique, c'est Lionel Beauxis qui pourrait remplacer le demi d'ouverture bordelais victime d'une rupture partielke du ligament postérieur du genou gauche contre l'Irlande.

A 32 ans, le joueur du Lou n'a plus porté la tunique bleue depuis mars 2012 et une défaite au Pays de Galles (16-9) au pays de Galles (défaite 16-9). Jalibert s'est blessé après 30 minutes de jeu samedi contre l'Irlande (défaite 13-15). Le nom de renforts pour la suite du Tournoi des VI nations devrait rapidement être connu. La France joue en Ecosse dimanche prochain. Si la piste Beauxis venait à se confirmer, il retrouverait en bleu son compère de club Félix Lambey ainsi que l'ancien entraîneur des avants du Lou, passé dans le staff tricolore, Sébastien Bruno.