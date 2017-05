Les demi-finales 2018 du Top 14 auront lieu à Lyon

Les demi-finales du Top 14 auront lieu du 25 au 27 mai 2017 au Parc OL a annoncé ce vendredi le Ligue nationale de Rugby.

DR

C'est officiel, après les finales des coupes européennes de rugby en 2016, c'est à Lyon qu'auront lieu les demi-finales de Top 14 2018 du 25 au 27 mai 2017. La Ligue nationale de rugby (LNR) l'a annoncé dans un communiqué ce vendredi. Les rencontres auront lieu au Parc OL (59 000 places). "Pour la première fois de son histoire, Lyon sera ville-hôte des deux demi-finales du TOP 14. Le Parc OL a précédemment accueilli les finales de Coupes d’Europe en mai 2016, dont celle de la Champions Cup qui reste aujourd’hui, avec 58 017 spectateurs, la meilleure affluence du stade. Cette région est une grande terre de rugby qui saura se mobiliser pour la grande fête des demi-finales. La ville de Lyon, et c’est une nouveauté, sera également très impliquée dans la mise en œuvre de cet événement, en impliquant son territoire et son tissu associatif, pour que l’héritage des demi-finales profite au rugby régional dans son ensemble, qu’il soit professionnel ou amateur", a déclaré Paul Goze, le président de la LNR.

De son côté la ville s'est réjouie de cette nouvelle : "Lyon était en concurrence avec plusieurs villes françaises pour l’accueil de cet événement. Le choix de la Ligue nationale de rugby démontre que la mobilisation des partenaires publics et privés (Métropole de Lyon, Ville de Lyon, Olympique Lyonnais, LOU Rugby, Comité du Rugby du Lyonnais, SYTRAL…) permet une fois encore d’accueillir une grande manifestation sportive dans l’agglomération lyonnaise. C’est aussi une grande satisfaction pour le rugby amateur, particulièrement dynamique dans notre région. Outre la dimension sportive, la présence de milliers de supporters des 4 équipes qualifiées durant un grand week-end de mai, est un atout économique et touristique de premier ordre. Cela démontre que l’événementiel sportif constitue un élément majeur de l’attractivité du territoire et de sa valorisation", s'est félicité Yann Cucherat, adjoint au maire de Lyon délégué aux Sports.

Sur son site, la LNR a mis en place une alerte billetterie. Les supporters peuvent s’y inscrire pour être informés en direct de l’ouverture des ventes.