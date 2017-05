Le stade de Gerland se refait une beauté pour l'été

Profitant de la pause estivale de l’équipe du LOU, le stade de Gerland, officiellement nommé le Matmut Stadium, s’offre cet été ses premiers travaux de rénovation.

© Tim Douet Yann Roubert président du LOU rugby dans Le stade de Gerland, officiellement nommé le Matmut Stadium

Le LOU y avait posé son ballon ovale depuis janvier. Situé dans le 7e arrondissement, le stade de Gerland va se refaire une beauté sous l’égide de l’architecte Albert Constantin. Les travaux seront majoritairement financés par GL Events, actionnaire majoritaire de l’équipe de rugby. Ces restaurations ont été promises au moment de la reprise du stade par le LOU, et sont estimées à 66 millions. Une forte somme qui sera étalée de 2017 à 2027.

Six millions d’euros seront investis sur la période 2017 à 2020 pour restaurer le stade, en commençant notamment par l’accueil et la billetterie. 40 millions seront injectés dans ces rénovations de 2020 à 2027. Parmi les rénovations et améliorations du stade évoquées, la reconstruction puis l’extension du partie du stade, la construction d’un centre de formation, d’un pôle de restauration, la réfection des vestiaires, donner plus de verticalité aux tribunes, etc. Ne manquent à ces sommes qu’un flou de 20 millions à partir de 2026, qui seraient selon Gérard Collomb affectés “à l’entretien”.