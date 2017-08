Le Lou Rugby s'impose en amical face à Montpellier

Après avoir battu le FC Grenoble (26-17) lors du premier match de préparation de l'été, le LOU Rugby s'est imposé ce vendredi soir à Millau face au Montpellier Hérault Rugby (40-12).

Lou Rugby Les joueurs du Lou se félicitent après leur victoire

S'il ne s'agit pour l'instant que de matchs amicaux qui permettent la préparation des rugbymen pour la saison 2017, le LOU ne semble pas prêt à attendre pour sortir ses crocs. Avec deux victoires sur les quatre matchs de préparation, l'équipe lyonnaise se rode. Ce vendredi au parc des sports de Millau, le LOU l'emporte face au MHR grâce à 6 essais. Dès la 7e minute, l'Australien Liam Gim, qui a quitté Toulon pour rejoindre le LOU en juin dernier, ouvre le score. Un essai directement transformé par Frédéric Michalak, qui transformera également l'essai suivant du Sud africain Hendrick Roodt, lui aussi arrivé au club en juin dernier. À la trentième minute, Montpellier tente de rattraper son retard. Benjamin Fall marque un essai qui ne sera pas transformé. Huit minutes plus tard, le Lou réplique par un essai de Julien Puricelli, encore une fois transformé par Frédéric Michalak. À la 40e, Montpellier parvient à marquer un dernier essai, marqué et transformé par leur nouvelle recrue, le sud africain Ruan Pienaar. Dès lors, le match sera pour le LOU, qui continuera d'augmenter son score par un essai de Thibaud Regard, puis par deux essais transformés par Piero Dominguez et marqués par Taiasina Tuifua puis par Mickael Ivaldi. Un match qui a de quoi conforter le LOU pour la saison prochaine, qui démarre le 26 août face au Stade français.