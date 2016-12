Le LOU renoue avec la victoire pour son dernier match à Vénissieux

L'adieu au Matmut Stadium de Vénissieux s'est fait dans les règles, le LOU a dominé l'Union Bordeaux Bègles à domicile.

Après quatre défaite de suite en championnat, le LOU a brisé hier soir le cercle des défaites en s'imposant 19 à 16 contre Bordeaux au stade de Vénissieux. La tentative de l'UBB de recoller au score en deuxième période n'a pas suffit, l'équipe engrange ainsi une cinquième défaite consécutive.Malgré cette défaite, l'UBB conserve la 5ème place du classement général pour cette 15 ème journée de Top 14. Du côté des lyonnais, si une victoire est à même de rassurer au niveau du moral, l'équipe reste cependant à la dangereuse 12ème place du classement, à dix points du premier relégable, Grenoble.

"La victoire est méritée" pour l'entraîneur du LOU

Pour Pierre Mignoni, l'entraîneur principal du LOU, ce match d'hier soir était un vrai "bras de fer", à l'image de cette saison. "On a rien lâché, ça n'a pas été parfait, on en est conscient, ils nous ont beaucoup perturbé sur le jeu au sol, ça ne nous a pas permis de dynamiser plus, mais avec beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie, je crois que la victoire est méritée. Bravo aux joueurs, je suis très très fier d'eux ce soir" a-t-il déclaré à la sortie du match. Pour la 16ème journée de Top 14, le 7 janvier, le Lou se déplacera à Pau, au stade du Hameau, pour rencontrer la 10ème équipe au classement. Le prochain match des lyonnais à domicile ne devrait pas se jouer à Vénissieux, mais au stade de Gerland, rebaptisé Matmut Stadium pour l'arrivée des rugbymen.

Le match Lou Rugby / UBB de la 15 ème journée de Top 14 :

Pour le LOU :

1 essai : T.Arnold (51').

1 transformation : F. Michalak (52').

4 pénalités : F. Michalak (20', 47', 59') et J.L. Potgieter (77').

Pour l'UBB :

1 essai : Y. Lesgourgues (82').

1 transformation : I. Madigan (83').

3 pénalités : S. Hickey (17', 44') et I. Madigan (55').