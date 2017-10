Le LOU rate son début de Challenge Cup à Cardiff

Les rugbymen lyonnais se sont inclinés au Pays de Galles 29-19.

LOU Rugby

Pas facile de passer la vitesse européenne. Les hommes du LOU l'ont constaté de manière cruelle à l'Arms Park de Cardiff hier, pour leur premier match en Challenge Cup. Les leader du Top 14 se sont en effet inclinés 29-19 et n'ont jamais pesé sur la rencontre.

La faute à de nombreux ballons perdus et trop de fautes concédées dès la première période : les joueurs des Cardiff Blues menaient 14 à 0 à la pause, par deux essais transformés...

Trois essais pour rien

La seconde période reprenait sur le même rythme, avec un nouvel essai gallois à la 53e, avant que le LOU ne se réveille et place à son tour un essai, puis un autre. Mais Cardiff, en Européen expérimenté, ne s'est pas laissé bousculer et a géré son avance, malgré une hargne lyonnaise revenue sur la fin, avec un essai réalisé en infériorité numérique (à 13 contre 15) après les cartons de Rokoduru et Oosthuizen.

Autre mauvaise nouvelle de la soirée pour Lyon : la sortie à la 21e minute de Richard Choirat. Le pilier lyonnais souffrirait d'une grave blessure au biceps droit, qui pourrait le tenir éloigné des terrains durant plusieurs mois.

Dans la poule de Lyon, Sale et Toulouse se sont neutralisé 20-20. Le LOU est donc seul dernier de son groupe, avec zéro point. Les Lyonnais auront l'occasion de se rattraper vendredi prochain, en recevant Sale.