Le LOU éliminé du Challenge Européen

Auteurs d’un bon début de match, les rugbymens lyonnais n’auront pas réussi à arracher la victoire aux Gallois de Cardiff ce samedi soir (18-21). Dernier de leur poule, les Lyonnais sont éliminés du Challenge Européen.





@ LOU rugby Lionel Beauxis, ouvreur du LOU rugby

Les Lyonnais ont offert au 9000 spectateurs du Matmut Stadium de Gerland un départ tonitruant avec toujours en tête le mince espoir de qualification. Au bout de 24 secondes, le LOU marque un premier essai par Crétien. À la 24e minute, c’est Barassi qui aplatit à son tour dans l’en-but. Le LOU mène 12 à 0. En face, les Gallois des Cardiff Blues poussent et marquent enfin en toute fin de première mi-temps (12-7).



La début de la deuxième mi-temps est à l’avantage des Gallois. Poussés à la faute après grosse avancée de Cardiff sur un maul, les Lyonnais sont sanctionnés d’un essai de pénalité (12-14) et d’un carton jaune donné à Cotte. Beauxis répond au pied sur une pénalité de 43 mètres. De nouveau réduit à 14 après un second carton jaune, les Lyonnais résistent et reprennent un tout petit peu le large avec une nouvelle pénalité de Beauxis (18-14). Mais Cardiff n’est pas premier du groupe pour rien. À la 69e, Evans sert Williams qui va aplatir pour remettre les Blues devant (18-21).



Le LOU a encore 10 minutes pour aller chercher une victoire synonyme de qualification. Les joueurs de Pierre Mignoni poussent et obtiennent la pénalité pour accrocher un match nul. Les Lyonnais la refusent et tentent d’aller marquer l’essai victorieux qui les qualifierait sans jamais y parvenir. Ils s’inclinent 18 à 21 et sont derniers de leur poule de Challenge Européen.



Les Lyonnais sont donc éliminés de la compétition européenne sur une défaite à domicile mais Pierre Mignoni y voit des signes encourageants. ”Franchement, ça se joue à pas grand chose. On est là mais on a pas été récompensé. Il y a du mieux. On a joué une très belle équipe. On aurait fini 2e de la poule ça aurait été bien pour la suite mais tant pis. J’ai vu de très bonnes choses” disait-t-il à la fin du match.



Le LOU, 7e, retrouvera le championnat le week-end prochain à domicile contre Agen, avant-dernier du classement. Une bonne occasion de se rapprocher des six places qualificatives pour la phase finale du championnat.