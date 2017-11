LOU Rugby : Frédéric Michalak de retour contre Toulouse

Le buteur lyonnais retrouve le groupe qui affrontera Toulouse ce dimanche après-midi au stade Gerland. Il ne devrait pas être titulaire.

©Grégor Clauss Frédéric Michalak, auteur de 3 pénalités

"Il est temps de remettre la marche en avant". Après deux défaites consécutives et le premier coup d'arrêt d'une saison démarrée sur les chapeaux de roue, Pierre Mignoni et le LOU reçoivent Toulouse ce samedi à Gerland. Défaits à Montpellier la semaine dernière, les hommes d'Ugo Mola ont entamé leur saison de rédemption après un exercice 2016-2017 délicat. On est bien loin de la configuration de l'an passé, et de la belle victoire du Lou au Matmut Stadium en septembre 2016 (25-20).

Pour tenter de reprendre sa marche en avant, le LOU pourra s'appuyer sur le retour de plusieurs joueurs, dont le très important Frédéric Michalak. Absent lors de la défaite des siens à Clermont, le demi de mêlée d'origine toulousaine, et formé dans la ville rose, effectuera son retour dans le groupe lyonnais. Même s'il ne devrait pas être titulaire, son expérience et son aura pourraient booster ses coéquipiers.

Egalement de retour, le Tongien Hemani Paea sera en revanche titulaire à son poste de trois-quart centre. Le capitaine Julien Puricelli retrouvera quant à lui sa troisième ligne, tandis que Jean-Marcelin Buttin reprendra place à l'arrière.